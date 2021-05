Blæsten var hård, og skibet svært at styre, da containerskibet Ever Given den 23. marts skulle passere igennem Suez-kanalen, men i stedet endte med at sidde fast og sætte en prop i en stor del af den globale handel.

Det tog knap en uge at trække Ever Given fri. Men to måneder efter har fragtskibet stadig ikke forladt Suez-kanalen, mens myndighederne kræver milliarder i erstatning.