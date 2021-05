SCA-formand hævder Ever Given sejlede stærkt før grundstødning

Skibet Ever Given sejlede stærkt og tog ikke højde for dårligt vejr, da det stødte på grund i Suez-kanalen og i knap en uge blokerede vandvejen.

Det mener formanden for kanalens myndighed SCA, Osama Rabie. I et interview med Reuters siger formanden, at Ever Given havde svært ved at styre på grund af høj fart og rorets størrelse. Og skibet kunne have valgt ikke at sejle ind i kanalen grundet dårligt vejr, lyder kritikken over for nyhedsmediet.