Seaspan, verdens største ejer af containerskibe, sælger bæredygtige obligationer for op til en 500 mio. dollar for at kunne finansiere en stor udvidelse af sin flåde.

Selskabet har således solgt bæredygtige obligationer for 450 mio. dollar i en udstedelse fredag i sidste uge, mens obligationer for 50 mio. dollar ventes at blive solgt d. 12 august i år, skriver Seaspan i en meddelelse.