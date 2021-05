Værdien på Blystads containerflåde skyder til vejrs

Arne Blystad-rederiet Songa Container har i årets første måneder st værdien af sin flåde stige med omkring 58 pct., selvom rederiet solgte Songa Toscana, det største skib i sin flåde, i februar.

Flåden ifølge Vessels Value en værdi på 187 mio. dollar i starten af 2021. I dag lyder værdien på 295 mio. dollar, en stigning på 108 mio. dollar eller næsten 900 mio. norske kroner, skriver Finansavisen.

Salget af Songa Toscana i vinter udløste spekulationer om, at rederiet planlægger et stord frasalg af flåden, skriver avisen. Blystad siger ifølge mediet, at fokus ligger på at skaffe kontrakter til skibene.

"Vi vil muligvis gerne sælge et par skibe selektivt for at reducere gælden en smule, men vi foretrækker at bruge det stærke marked til at skaffe gode længerevarende kontrakter med solide modpartner," siger han til Finansavisen.

Songa Container opererer en flåde på 14 skibe, som er bygget mellem 2007 og 2014.

