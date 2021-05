Maersk melder sig parat til at sætte fart i væksten inden for logistik

Efter år med forsigtig ekspansion inden for logistik er Maersk nu klar til hurtig vækst på mindst 10 pct. om året baseret på en transformeret forretning. I et interview med ShippingWatch præsenterer Vincent Clerc, CEO for Ocean & Logistics, tankerne bag Maersks vækststrategi.