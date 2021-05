Søren Skou forventer at investere op mod 4,5 mia dollar årligt

A.P. Møller-Mærsk forventer at skulle investere i omegnen af 4-4,5 mia. dollar hvert år fra 2023 og frem til 2025.

Det fortæller administrerende direktør Søren Skou til Ritzau Finans, efter at selskabet tirsdag har offentliggjort forventninger til afkastet på den investerede kapital (ROIC) frem mod 2025.

Det nye afkastmål indebærer, at Mærsk over de næste fem år i gennemsnit skal levere et afkast på 12 pct., mens det langsigtede mål under normale markedsvilkår lyder på en ROIC-værdi på 7,5 pct.

Udgangspunktet for afkastet er selskabets investeringsniveau, capex, der for to uger siden blev opjusteret for perioden 2021-2022, mens der ikke ved den lejlighed blev sat tal på investeringsniveauet for de resterende år frem til 2025.

I årene 2021 og 2022 forventer Mærsk samlet set at skulle investere for omkring 7 mia. dollar. Før opjusteringen lå tallet på 4,5-5,5 mia. dollar i den samme periode.

"Vi forventer, at vores investeringsniveau - eksklusiv virksomhedskøb - vil være på niveau med vores afskrivninger i de kommende år," siger Søren Skou til Ritzau Finans om årene efter 2022.

"Vi har både leasingforpligtelser, som vi afskriver på, og så har vi aktiver, som vi afskriver på. Og de to til sammen er cirka 4-4,5 mia. dollar, så det er i det niveau," tilføjer han.

Ud af det tal udgør 3 mia. dollar capex, mens det resterende beløb er afskrivninger fra leasing, som både dækker over chartrede skibe og leasing af andre faciliteter.

Årsagen til den nylige opjustering af investeringerne for de næste to år skal findes i et stort behov for nye containere. Derfor skal en stor del af beløbet bruges til at indkøbe nye containere, som er en mangelvare i det nuværende pressede marked for containerfragt.

Den udgiftspost fortsætter ikke efter 2022, men herefter vil pengene kunne bruges på logistikinvesteringer som en del af Mærsks transformation om at betjene en større del af kundernes forsyningskæde

