Forsikringsselskab kalder krav mod Ever Given "exceptionelt stort"

UK Club, der er forsikringsselskab for Ever Given, anser erstatningskravet mod skibet for værende "exceptionelt stort", selvom de egyptiske kanalmyndigheder SCA netop har sænket sit krav efter grundstødningen i Suez-kanalen.

Det skriver Reuters. Tidligere i denne uge kom det frem, at myndighederne i Suez-kanalen ville reducere erstatningskravet mod Ever Givens ejer, japanske Shoei Kisen, med en tredjedel fra oprindeligt 916 mio. dollar til tæt på 600 mio. dollar for at frigive skibet og dække relaterede krav.

Ifølge UK Club er det reducerede beløb ikke afspejlet i myndighederne krav, der er blevet indgivet til retten.

"Ever Givens ejere har stadig ikke fået beviser, der understøtter et krav af denne størrelse, som forbliver exceptionelt stort. Ever Givens interesser fortsætter med at forhandle i god tro med SCA," lød det mandag fra UK Club ifølge Reuters.

Lørdag sagde SCA-chef Osama Rabie ifølge Reuters til det tv-stationen MBC Masr, at der ikke var nogen umiddelbar udsigt til en løsning parterne imellem.

Reuters skriver på baggrund af kilder fra SCA, at en egyptisk økonomidomstol vil afholde en høring 22. maj for at overveje myndighedens krav.

Ever Given blokerede i knap en uge Suez-kanalen, indtil det i slutningen af marts kom fri. Skibet drives af taiwanesiske Evergreen, ligger fortsat arresteret ved Suez-kanalen, hvor myndighederne og skibes ejer midt i en strid om kompensation for trafikproppen.

En egyptisk domstol har tidligere afvist en appel om, at skibet skulle frigives.

