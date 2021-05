Søren Skou tror på en mærkbar forbedring af servicen i år

Hovedparten af verdens containerskibe har enormt svært ved at holde sejlplanerne. Mere end hvert andet af Maerske skibe kommer for sent, og topchef Søren Skou holder fast i en forventning om en mærkbar bedring allerede i år. Han håber snart at se efterdønningerne fra blokaden af Suez-kanalen være et overstået kapitel.