Mærsk opjusterer forventningerne med flere milliarder dollar

A.P. Møller-Mærsk er kommet godt fra start i 2021 og opjusterer forventningerne til hele årets indtjening med flere milliarder dollar.

Der ventes nu et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 13-15 mia. dollar mod tidligere 8,5-10,5 mia. dollar. Det svarer til en opjustering på 4,5 mia. dollar målt på midtpunktet i de to intervaller.

I første kvartal fik rederiet et driftsoverskud EBITDA på 4 mia. dollar, viser foreløbige regnskabstal fra rederiet.

Omsætningen landede i første kvartal på 12,4 mia. dollar og driftresultatet, EBIT, blev 3,1 mia. dollar.

"Det gode resultat skyldes primært den særlige markedssituation med stigende efterspørgsel og dermed knaphed i forsyningskæderne og mangel på material (containere) til følge. I første kvartal 2021 steg voluminer i Ocean med 5,7 pct. og gennemsnitsraterne med 35 pct. i forhold til sidste år," skriver Mærsk i meddelelsen.

Mærsk hæver desuden sine forventninger til EBIT til 9-11 mia. dollar, mens forventningen til det frie cash flow bliver hævet til mindst 7 mia. dollar mod tidligere over 3,5 mia. dollar.

Endelig regner Mærsk nu med kapitaludgifter, CAPEX, på cirka 7 mia. dollar, hvor forventningen tidligere lød på 4,5 til 5,5 mia. dollar, hvilket skyldes "højere omkostninger til indkøb af yderlige containere for at imødegå den nuværende knaphed i forsyningskæderne, forbedre servicepålideligeheden i Ocean, samt organisk vækst i Logistics & Services".

Mærsk forventer nu, at den globale efterspørgsel kommer til at vokse 5-7 pct. mod tidligere 3-5 pct., men selskabet understreger, at der stadig er tale om stor usikkerhed.

"Handelsvilkårene for de kommende kvartaler er fortsat påvirkede af en højere end normal volatilitet grundet potentielle ændringer i det nuværende efterspørgselsmønster, knaphed i forsyningskæderne og mangel på materiel, som kan påvirke short-term container raterne," fremgår det af meddelelsen.