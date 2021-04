Kanalmyndighed får rettens tilladelse til at arrestere Ever Given

Suez Canal Authority får nu rettens tilladelse til at tilbageholde skibet Ever Given, der blokerede Suez-kanalen og dermed en stor del af den globale shippingtraffik i seks dage i slutningen af marts.

Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg, der citerer lokale medier.

Her lyder det, at en ret i Egypten har givet myndigheden tilladelse til at arrestere skibet, der er chartret af taiwanesiske Evergreen men ejes af japanske Shoei Kisen Kaisha.

Suez Canal Authority kræver 900 mio. dollar i erstatning i forbindelse med blokeringen af kanalen, der er en af de mest brugte vandveje i shippingbranchen, der forbinder Middelhavet og Det Røde Hav.

Det fremgår ikke af meldingerne, hvem Suez Canal Authority konkret kræver erstatning fra. Men kanalmyndigheden har sagt, at der er behov for erstatninger for at dække over mistet indtjening fra gebyrer, skader på vandvejen i forbindelse med udgravningen af skibet, samt omkostninger i forbindelse med bjærgningen af det ultrastore containerskib.

Samlet set anslåes det, at kanalen har mistet omkring 15 mio. dollar om dagen på grund af blokeringen, skriver Bloomberg.

I sidste uge kom det frem, at Suez Canal Authority forhandler med den japanske ejer af Ever Given om en økonomisk kompensation.

"Vi er i drøftelser med dem (Shoei Kisen Kaisha, red.) om en fredelig løsning i sagen for at undgå, at den skal ende hos retsvæsenet", sagde generalløjtnant Osama Rabie, der er chef for Suez Canal Authority (SCA), til Associated Press.

