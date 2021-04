CMA CGM vil genopbygge Beiruts havn inden for tre år

Franske CMA CGM byder ind på at få havnen genopbygget i Beirut, efter en stor eksplosion forårsagede store ødelæggelser i august sidste år, og hvor 200 mennesker omkom.

Til Reuters fortæller rederiets general manager for Libanon Joe Dakkak, at rederiet har spillet ud med en plan om at få havnen genopbygget inden for tre år. Rederiets planer blev første gang fremlagt til myndigheder i Libanon i september sidste år og omfatter genopbygning af beskadigede dokker og lagre samt en havneudvidelse og digitalisering.

Planerne anslås at have en samlet pris på mellem 400 og 600 mio. dollar, skriver Reuters.

"Vores tilbud er fortsat på bordet. Vores projekt er realistisk, fordi situationen haster," siger Joe Dakkak til Reuters og tilføjer, at den franske regering ikke er del af den præsenterede genopbygningsplanen.

Franske selskaber og långivere har vist interesse for at byde ind, mens den libanesiske stat kan få en rolle via et offentligt-privat samarbejde, føjer han til.

Foruden udspillet fra CMA CGM's udspil har tyske virksomheder ifølge Reuters fredag præsenteret en plan om at genopbygge havnen og nabodistrikter.

Rederiet er den ledende containeroperatør i Beiruts havn og står for 60 pct. af mængderne, beretter Reuters. Via et partnerskab med MSC er rederiet en kandidat til at få tildelt koncessionen om at drive containerterminalen, siger Dakkak til nyhedsmediet.

CMA CGM's ejerfamilie Saadé har rødder i netop Libanon.

