Afskibere mener at EU ser stort på containerrederiernes dårlige service

Containerrederiernes kunder har forsøgt at få EU-Kommissionen til at gøre noget ved rederiernes høje priser og lave service. Men afskiberne har endnu en gang forladt mødet med EU's konkurrencemyndigheder uden at opnå noget. Nu foreslår de et nyt instrument.