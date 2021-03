Grundstødt containerskib skaber forsinkelser for store rederier i Suez-kanalen

Store containerrederier som ONE, Maersk, MSC og CMA CGM har skibe, der lige nu befinder sig i den blokerede Suez-kanal. "Hændelsen begynder at påvirke tidsplanen," oplyser ONE til ShippingWatch. Analytiker Lars Jensen siger, at rederier kan overveje at sejle syd om Afrika. Opdateret.