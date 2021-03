Zim får overskud på en halv millard dollar

Det israelske containerrederi ZIM Integrated Shipping, der tidligere på året blev børsnoteret i New York, ramte i toppen af sit forventningsinterval med overskuddet for 2020.

I mandagens årsregnskab kan Zim fremvise et nettoresultat på 524 mio. dollar, hvor selskabet i forbindelse med sin børsnotering i New York i januar havde stillet et resultat på 500-525 mio. dollar i udsigt.

Stigende fragtrater

Det er en markant forbedring fra et underskud i 2019 på 13 mio. dollar. Ligesom rivalen Maersk Line har Zim nydt godt af kraftigt stigende fragtrater under coronapandemien, og det kan også aflæses tydeligt i regnskabet for fjerde kvartal.

For de sidste tre måneder af 2020 opgøres de gennemsnitlige fragtrater hos Zim til 1518 dollar per 20-fods container mod 1017 dollar i fjerde kvartal året forinden.

Og da rederiet samtidig har flyttet flere containere i perioden, betyder det et gevaldigt løft til omsætningen, som i kvartalet landede på 1361 mio. dollar mod 827 mio. dollar i samme kvartal sidste år.

Kvartalets nettoresultat er endvidere tordnet i vejret til 366 mio. dollar fra blot 1 mio. dollar i fjerde kvartal 2019.

Ser yderligere fremgang i 2021

I 2021 venter Zim Integrated Shipping et justeret driftsresultat, EBITDA, på 1,4-1,6 mia. dollar. Til sammenligning viste den post et overskud på 1,04 mia. dollar i 2020 efter en stigning på 168 pct. på årsbasis.

Zim venter endvidere et justeret EBIT i 2021 på 0,84-1,05 mia. dollar sammenlignet med 728,6 mio. dollar i 2020, da resultatet steg med 389 pct.

Zim rejste i januar 218 mio. dollar gennem sin børsnotering i New York, hvilket skete gennem salg af aktier til 15 dollar stykket. Siden er aktien steget til 28,25 dollar, som var lukkekursen for aktien i fredags.

I formarkedet stiger Zims aktie mandag med 3,8 pct. til 29,31 dollar.

