Seaspan tror på et stærkt marked helt frem mod 2024

De mange ordrer, som verdens største tonnageudbyder, Seaspan, afgiver for tiden, er et udtryk for en kollossal tiltro til markedet, forklarer COO Torsten Holst Pedersen i et interview med ShippingWatch. Han afviser kritikken af LNG, som bl.a. Maersk har fremført.