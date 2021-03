ONE og Hapag-Lloyd vil gerne med i Tradelens – og det har de nu villet i halvandet år

Hvorfor har de to store containerrederier ONE og Hapag-Lloyd endnu ikke indgået en endelig aftale om at tiltræde Tradelens, mere end halvandet år efter de annoncerede deres tilslutning? Processen er blevet forsinket, lyder forklaringen hos ONE, der stadig forhandler med Maersk-platformen.