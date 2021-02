CMA CGM's topchef lover bedre service – hvis kunderne vil betale for det

Hvis kunderne vil have bedre service, kommer de til at betale for det, lyder budskabet fra CMA CGMs topchef Rodolphe Saade samme dag, som rederiernes rettidighed slår ny bundrekord. Hapag-Lloyd spiller ud med ny garanti over for afskiberne.