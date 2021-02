Maersks ordrebog er blevet mere regionalt orienteret

Maersks strategi for bestilling af nye skibe ser ud til at have ændret karakter. Sådan lyder vurderingen fra analysehuset Alphaliner.

Fra at have opereret de allerstørste containerskibe i verden, har Maersk i dag ingen ordre på nye megaskibe, men fokuserer i stedet på mellemstore skibe.

"Ganske interessant har Maersk indtil videre ikke vist nogle ambitioner om at bestille skibe af denne størrelse (megaskibe, red.), og det lader til, at rederiet har konkluderet – i hvert fald på dets højkapacitets øst-vest-ruter – at den yderligere størrelse i bedste fald kun giver et meget marginalt udbytte i besparelser per teu," skriver Alphaliner.

Maersk har i dag den laveste ordrebog blandt verdens ti største containerrederier med blot 48.000 teu på vej. Samtidig består ordrebogen udelukkende af regionale skibe på mellem 2100 og 3500 teu.

"I de senere år har selskabets ordreaktivitet endnu engang været målrettet nye skibe, som vil tillade Maersk at servicere mellemstore havne og havne med fysiske begrænsinger med de største og formentlig mest effektive skibe i markedet," skriver Alphaliner.

Analysehuset vurderer, at Maersk formentlig holder tilbage med ordrer på megaskibe, indtil rederiet har lagt sig fast på en strategi for, hvilke skibe der kan indfri rederiets ambitioner om CO2-neutralitet i 2050.

Maersks begrænsede appetit på nye skibe betyder, at det danske rederis alliancepartner, MSC, er godt på vej til at overtage pladsen som verdens største rederi målt på tonnage.

I dag har Maersk en flåde på 4,12 mio. teu, mens MSC's flåde er på 3,87 mio. teu. Til gengæld har MSC en ordrebog på 420.000 teu.

Evergreen bestiller op mod 20 nye skibe

Wan Hai bestiller 12 nye containerskibe og haler ind på konkurrent