Habben Jansen tror nu på container-optur helt ind i tredje kvartal

Hapag-Lloyds CEO Rolf Habben Jansen tror nu på, at det glohede containermarked kan strække sig helt ind i tredje kvartal. De problemer, der følger med, får både det tyske rederi og Maersk til at justere deres strategi for at undgå mangel på udstyr fremover.