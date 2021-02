Storbank tror fortsat på stigende Maersk-aktie efter møde med rederiet

Den amerikanske storbank Citi fastholder sit kursmål på 19.130 kr. for Maersk-aktien efter et investormøde mellem banken og Maersks finansdirektør Patrick Jany samt repræsentant for investor relations Jytte Resom.

Ifølge data fra Bloomberg News overgås Citi's kursmål for aktien kun af Deutsche Banks kursmål på 20.000 kr. og kursmålet hos Kepler Cheuvreux på 21.000 kr.

I torsdagens marked faldt Maersk-aktien med 2,5 pct. til 12.370 kr.

Citi skriver i notatet, at kursmålet er baseret på sum-of-the-parts-metoden.

Banken peger i notatet på tre vigtige ting fra mødet.

Først og fremmest fremhæver Citi, at Maersk venter, at Capex efter 2022 vil ligge på afskrivningsniveauer. Derfor vil nye ordrer være erstatningsskibe snarere end til vækstformål.

For det andet fremhæver Citi, at Maersk er meget fokuseret på at addressere ESG-spørgsmål, og at selskabet har gjort meget for at arbejde med infrastrukturudfordringer relateret til forsyning af brændstof.

For de tredje fremhæver Citi, at Maersk ikke ser nogen negativ effekt af stigende oliepriser. Det skyldes det såkaldte "pass-through" element i kontraktrater og de stigende spotpriser.

Men den amerikanske bank peger også på en række risici, som kan medføre, at selskabets aktiekurs ikke rammer bankens kursmål.

"Profitten på containerfragt har historisk været meget volatil," skriver Citi blandt andet.

Banken fremhæver samtidig, at fragtraterne er følsomme over for forsyningsmæssige ubalancer.

Ligesom banken også peger på den svagere prisfastsættelse inden for havnesegmentet.

