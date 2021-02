Containerskibet Maersk Eindhoven tabte onsdag 260 containere.

Det oplyser Maersk til ShippingWatch. Tidligere lød det, at skibet havde tabt "flere hundrede" containere i Stillehavet.

Tabet skete efter skibet fik motorproblemer på grund af hårdt vejr.

Maersk Eindhoven sejler for MSC på ruten "Pearl Service" som led i et alliancesamarbejde mellem de to store europæiske containerrederier.

