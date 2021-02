Maersk-skib taber containere i Stillehavet

Et af Maersks containerskibe har tabt containere i havet i Stillehavet, efter at skibet løb ind i motorproblemer på grund af hårdt vejr.

Det oplyser Maersk i en meddelelse til ShippingWatch.

Tabet af containere er sket i forbindelse med, at Maersk Eindhoven blev ramt af motorproblemer på grund af hårdt vejr. Skibet var på vej fra Xiamen i Kina til Los Angeles i USA.

Maersk oplyser, at rederiet endnu ikke har overblik over, hvor mange containere, der er røget overbord på Maersk Eindhoven.

"Vores indledende rapporter indikerer, at et antal containere er blevet tabt overbord. Desværre har vi endnu ikke oversigt over, hvilke af vores kunders containere, der er blevet tabt eller beskadiget," skriver Maersk.

Maersk oplyser, at besætningen på Maersk Eindhoven er i sikkerhed, og at skibets motorproblemer er løst. Skibet vil nu sejle til den nærmeste havn et sted i Asien, oplyser Maersk.

Andet tilfælde på få uger

Det er anden gang inden for få uger, at Maersk taber containere i havet i Stillehavet.

I slutningen af januar røg 750 containere over bord på skibet Maersk Essen i det nordlige Stillehav.

Maersk er dog langt fra det eneste containerrederi, der har tabt containere i Stillehavet de seneste måneder.

Senest har også et skib tilhørende Maersks-alliancepartner og rival, MSC, tabt flere containere i Stillehavet.

Også japanske ONE har været ramt af flere hændelser. I november mistede det ultrastore containerskib ONE Apus ca. 1800 containere, og i begyndelsen af november tabte ONE Aguila også et antal containere.

