Hapag-Lloyd steg 13 pct. efter opløftende prognoser

Hapag-Lloyd er tirsdag lukket med en stigning på 13,4 pct., efter at den tyske Maersk Line-konkurrent har leveret stærke forventninger til det igangværende første kvartal.

Det tyske rederi har tirsdag eftermiddag meddelt, at det venter en meget stærk indtjeningsvækst i første kvartal samt ekstraordinær stor efterspørgsel efter containertransport.

Rederiet venter også, at Ebitda- og Ebit-indtjeningen vil blive betydeligt højere i 2021 sammenlignet med 2020.

Her venter finanshuset Jefferies en vækst på 44 pct. i Ebitda-indtjeningen til 3,95 mia. euro.

Finanshusets estimat er baseret på en forventning om et lav encifret vækstopsving, 10 pct. højere fragtrater, hvilket delvist ventes opvejet af en stigning på 10 pct. i bunkerpriserne.

Det gælder også for første kvartal baseret på de foreløbige tal for januar og det nuværende forretningsklima.

Hapag-Lloyd venter i første kvartal af 2021 at nå en Ebitda-indtjening på mindst 1,8 mia. dollar sammenlignet med 517 mio. dollar i samme kvartal året forinden.

Ebit-indtjeningen ventes i første kvartal at stige til mindst 1,5 mia. dollar sammenlignet med 176 mio. dollar i første kvartal 2020.

Rederiet pointerer dog, at prognosen er underlagt betydelig usikkerhed på grund af en række faktorer.

Det gælder blandt andet en højere end normal volatilitet i fragtraterne på nuværende tidspunkt, driftsmæssige udfordringer forårsaget af eksisterende infrastruktur flaskehalse samt den manglende evne til at forudsige coronavirussets fremtidige forløb eller økonomiske virkningen af pandemien.

Jefferies vurderer, at de rekordhøje containerfragtrater uundgåeligt vil komme ned, men ifølge branchekilder ses det som usandsynligt, at de falder under kontraktraterne, og derfor ser finanshuset opadgående risiko for estimaterne.

Yderligere detaljer ventes i forbindelse med det endelige årsregnskab, der præsenteres 18. marts.