Scan Global: De lange container-kontrakter stiger med op imod 75 pct.

Containerrederierne er i stand til at forhandle lange kontrakter på plads med kunderne for tiden, hvor raterne er op imod 75 pct. højere end ved den seneste konktraktrunde mellem de to parter.

I alt fald lyder det fra logistikselskabet Scan Global, at stignignen i de lange rater, der som regel dækker over et år, sagtens kan ende på mellem 50 og 75 pct. og dermed en del mere, end hvad der hidtil har været nævnt i industrien.