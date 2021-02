CMA CGM køber fly og etablerer ny logistikdivision

Franske CMA CGM går et skridt videre i sine logistikplaner med etableringen af en ny division for luftfragt.

Den nye forretningsenhed får navnet CMA CGM Air Cargo og er blevet skabt for at kunne give flere logistikløsninger til kunderne, skriver CMA CGM i en meddelelse fredag.

Planerne medfører, at rederiet kommer til at drive en flåde af fly. CMA CGM har således allerede købt fire fragtfly af typen Airbus A330-200F, som skal "forbinde Europa med resten af verden".

Driften af den nyerhvervede flåde af fly bliver lagt i hædnderne på et unavngivent europæisk flyselskab, skriver CMA.

Etableringen af divisionen kommer som et modsvar på en stigende efterspørgsl fra kunderne på, hvad topchefen Rodolphe Saadé betegner som "agile logistikløsninger".

"Dette er en vigtig milepæl i udviklingen af vores logistiktjenester," siger han i meddelelsen.

CMA CGM har i forvejen gjort sin entre på logistikmarkedet inden for de senere år. Et marked, hvor flere af verdens store containerrederier i øvrigt ser et stort potentiale.

Det franske containerrederi overtog for få år siden logistikselskabet Ceva Logistics.

De fire fly, som rederiet køber, kom i drift imellem 2014 og 2016. Købsprisen fremgår ikke af meddelelsen. Heller ikke, hvem sælgeren er.

Maersks havne- og logistik-divisioner steg mere end ventet

CMA CGM udvider amerikansk hovedkontor