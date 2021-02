Omkring hvert andet Maersk-skib kommer for sent – nu vil Søren Skou rette op

Flaskehalsene i containerindustrien betyder, at Maersks skibe har "store problemer" med at ankomme til tiden, medgiver Søren Skou. Topchefen har sat et ambitiøst mål for, hvor rettidigheden skal ligge allerede i år.