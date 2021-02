Stort containerrederi punkterer forhåbning om snarlig løsning på containermangel

De store udfordringer på containermarkedet med flaskehalse og mangel på containere vil vare flere måneder endnu, lyder det fra et af verdens største containerrederier HMM. Udmeldingen kommer dagen inden, at Maersk forventes at sætte ord på situationen i forbindelse med rederiets årsregnskab.