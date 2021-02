Maersk sagsøger Glencore for dårlig bunkerolie – kræver millionerstatning

Maersk anklager Glencore for at have leveret bunker af dårlig kvalitet til to af Maersks containerskibe i 2018. Skibene fik efterfølgende motorproblemer, og Maersk kræver millionerstatning for skaderne.