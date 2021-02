Blystad-ejet rederi scorer gevinst på 168 mio. norske kr. efter skibssalg

Containerrederiet Songa Container, som er ejet af Arne Blystad har solgt et af sine største skibe med stor gevinst takket være skyhøje rater, skriver Finansavisen.

Songas største containerskib, Songa Toscana, blev bygget i 2013 og kostede omkring 368 mio. norske kr. Rederiet købte skibet for ca. tre og et halvt år siden, da markedet var på lavblus, hvilket resulterede i en gunstig pris for Blystad.

Da rederiet udsendte en børsmeddelelse i går eftermiddag lød det, at gevinsten på skibet har været på godt 168 mio. norske kr. før salgsudgifter, og uden at scrubberinvesteringen er medregnet ifølge Finansavisen.

Songa Toscana er planlagt til at blive leveret til sine nye ejere, når den nuværende kontrakt udløber i marts 2021.

Songa Container valgte ved overgangen til de nye svovlkrav fra 1. januar 2020 at bruge store summer på at installere scrubbere på hele sin flåde. ShippingWatch skrev i slutningen af 2020, at 12 skibe havde fået scrubbere installeret, mens de resterende tre var udsat på ubestemt tid.

Songa Container vurderede dengang, at profitabiliteten af investeringen i scrubber-teknologi ville være lave på kort sigt, fordi prisforskellen mellem de nye lavsvovlsbrændstoffer og den traditionelle skibsolie var på et historisk lavt niveau.

