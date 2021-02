Rater på containerfragt stiger igen efter to uger med fald

Raterne på fragt af containere fra Kina til resten af verden stiger marginalt i uge 5. Raterne ser atter en stigning efter at være faldet for første gang i flere måneder for to uger siden.

Rateindekset Shanghai Containerized Freight Index ( SCFI ), der måler spotprisen på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, steg i perioden fra den 29. januar til den 5. februar med 0,8 pct. til 2884,61.

Maersk-aktien var hårdt ramt af de faldene fragtrater i forrige uge, men har genvundet noget af det tabte i denne.

Fredag formiddag stiger aktien med 2,5 pct. til 13.425 kr.

Trafikpropper i store havne koster containerrederier tabt omsætning

Kontrakt-raterne kan være 15 pct. for høje fra Asien til USA