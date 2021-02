Skibsejeren MPC Container Ships er lykkes med at lande en lang række nye aftaler for sin flåde af mindre containerskibe.

Siden starten af december er der blevet til aftaler for 41 skibe, skriver skibsejeren i en opdatering tirsdag. Hvor der for 26 af aftalerne er tale om skibe på under 2000 teu, gælder de resterende 15 skibe på over 2000 teu.