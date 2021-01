Bimco: Ubalance i forsyningskæder vil fortsætte i 2021

Selv om fragtraterne på containerfragt fra Asien til resten af verden i sidste uge faldt for første gang i 15 uger, hvilket kan indikere, at toppen er nået, vil ubalancen i den globale logistik- og forsyningskæde fortsætte videre ind i 2021.

Det vurderer Peter Sand, shippinganalysechef i interesseorganisationen Bimco.

"Jeg mener også, at vi er på toppen. Men de ubalancer, vi har, er noget, som vil tage lang tid at få rebalanceret igen. Vores bud er, at det kommer til at foregå over det meste af det første halve år," siger han.

Under coronpandemien og nedlukningerne har folks købeadfærd ændret sig, så der er skruet ned for køb af serviceydelser som for eksempel restaurantbesøg og op for køb af varer, der skal fragtes.

Det har lagt pres på fragten og skabt mangel på tomme containere, og ifølge Peter Sand går der næsten tre måneder, fra en container er sendt fra Asien til den er tilbage igen.

"Den elastik, der er i kæden med ekstra containere rundt omkring, er der ikke mere," siger Peter Sand.

Mindre damp på kedlerne

For at løse problemet kræver det, at der kommer mindre damp på kedlerne ud af Fjernøsten, mener han.

"Lige nu er der maksimalt tryk på den del i enhver logistikkæde, der i forvejen er presset. Det, der skal til, er at væsentligt færre lastede bokse kommer ud af Asien, så man får opbygget den buffer derude, man normalt har, inden vi ser frem mod tredje kvartal, som traditionelt er højsæsonen."

Men før at det kan ske, skal den globale coronasituation blive forbedret, så restriktionerne bliver løftet og folk igen kan skrue op for forbruget på serviceydelser og lidt ned for købet af varer.

"Vi skal have folk til at bruge penge på måder, som de gjorde før krisen," siger Peter Sand.

Ekspertniveau vil fortsætte under kinesisk nytår

Under normale omstændigheder ville man begynde at kunne ane en normalisering, da det kinesiske nytår er lige om hjørnet. Det starter torsdag den 11. februar og betyder, ifølge Peter Sand, at Kina plejer at lukke ned i stort set ti dage, hvilket ofte medfører et ret kraftigt fald i eksporten ud af Fjernøsten i den periode.

"Man begynder også at sige, at nu starter et nyt år ikke bare på kinesisk vis, men også hvor man får rebalanceret hele shippingindustrien hen mod tredje kvartal," siger Peter Sand.

Men på grund af coronakrisen vil det formentlig ikke ske i år, vurderer han.

"Vi kommer ikke til at se fabriksnedlukninger i samme omfang som ellers, og Kina vil fortsat have gang i produktionen, fordi de også har brug for det. Så vi forventer, at vi kommer til at se et generelt højere eksportniveau hen over kinesisk nytår, end vi er vant til," siger Peter Sand.

