Analytiker: Toppen af den ekstreme ratebølge kan være nået

For første gang i 15 uger faldt fragtraterne fra containertransport fra Asien til resten af verden i denne ugen, hvilket kan indikere, at toppen af de historiske ratestigninger måske er nået. Det er dog ekstremt svært at spå om rateudviklingen i øjeblikket, da meget afhænger af udviklingen i coronapandemien.

Det siger direktør hos konsulentfirmaet Seaintelligence Lars Jensen i et interview med Ritzau Finans, efter at rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler spotprisen på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer verden over, i perioden fra den 15. januar til 22. januar viste et fald - om end et beskedent et af slagsen - på 0,6 pct. til 2868,95.

I forhold til samme periode sidste år er indekset dog steget ikke mindre end 202 pct.

"Det ligner en udfladning i rateudviklingen. Vi begyndte så småt at se den udfladning i sidste uge, hvor vi gik fra, at det stort set var samtlige trades, som gik voldsomt i vejret hver eneste uge - til at det pludseligt kun var halvdelen."

"Og nu er der ingen af de store deep sea trades, der er gået i vejret i den her uge. Så umiddelbart ligner det, at vi er ved at have nået toppen af den her ekstreme bølge, vi er på lige nu. Hvor mange uger vi så skal være på toppen, afhænger meget af, hvordan det kinesiske nytår falder ud i forhold til at få løst nogle af de flaskehalse, der er i markedet," siger Lars Jensen.

Tre flaskehalse

Ifølge direktøren er der øjeblikket tre flaskehalse, som griber ind i hinanden og er svære at separere fra hinanden. Den ene flaskehals er, om der er skibe nok.

"I udgangspunktet er der egentlig skibe nok - problemet er, at en masse af skibene lige nu ikke er effektivt tilgængelige, fordi de ligger og venter i kø for at komme ind i havnene. Flaskehals nummer to er netop havnene. Vi prøver at skubbe alt for meget last ind igennem havnene på samme tid. Det kan ikke rigtigt lade sig gøre," siger Lars Jensen.

Den tredje flaskehals er mangel på tomme containere - især ude i Asien.

"For at få løst problemet med de tomme containere, så skal vi have skibene ind i havnene og læsset lasten af, så de kan tage tomme containere ombord og sejle ud til Asien med dem. Og det er der, hvor al ting begynder at bide hinanden i halen."

"Der er ikke nogen nem måde at løse det hurtigt på - det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det, der skal til, er tid, så vi stille og roligt får den her pukkel fjernet," forklarer Lars Jensen.

Ligeså mange containere i 2020 som i 2019

Det paradoksale er, at der i 2020 omtrent er sendt ligeså mange containere som i 2019, hvor der ikke var problemer med flaskehalse. Problemet er ifølge Lars Jensen imidlertid, at der i første halvår blev sendt 5 mio. færre containere end normalt, og at man hen mod slutningen af året har forsøgt at presse de 5 mio. containere igennem i stedet for.

"Det fungerer ikke rigtigt. Problemet begynder at sprede sig over det hele, men der, hvor det er allerværst, er ovre ved Los Angeles, hvor der ved sidste optælling lå mellem 30 og 40 store skibe, som bare ventede på at komme i havn - og venter i gennemsnit en uge."

"Det vil sige at der er omkring 290.000 containere med last ombord på de skibe ud for havnen, som bare ligger og venter," siger Lars Jensen.

Grundlæggende skyldes det folks adfærd under coronapandemien, hvor forbrugerne i første omgang bremsede op i foråret, mens de senere hen skruede op for køb af varer, der skal fragtes, da de ikke havde mulighed for at bruge deres disponible indkomster på serviceydelser.

"Det enorme boom, hvor man har flyttet meget last her i slutningen af året, som man ikke flyttede i foråret, er særdeleshed markant ovre i USA. Når forbrugerne ikke kan købe services, så sætter de sig hjemme foran computeren og køber varer i stedet for."

Uhørt stigning i fragtmængder

"I december alene steg fragtmængderne med 30 pct. fra Asien af til USA, hvilket er fuldstændigt uhørt. Der er ingen havne, der er gearet til så meget ekstra, og på toppen af det er du ikke fuldt bemandet, for bemandingen er ramt af corona," fortæller Lars Jensen.

Når lasten er i havn, er der desuden andre flaskehalse i form af mangel på lastbiler og lastbilchauffører.

"Alt, hvad man kan forestille sig af flaskehalse, rammer alle sammen på samme tid. Man kan ikke pege på en faktor og sige, at det er den, der forklarer det historisk høje rateniveau. Det er alle faktorer oven i hinanden på en og samme tid," siger han.

Når der begynder at blive løst op for flaskehalsene forventer han, at de ekstremt høje spotrater hurtigt vil gå i sig selv igen.

"Det betyder ikke, at fragtraterne vil kollapse, de vil ikke slå bunden ud af markedet, men de vil komme ned i et mere normalt niveau igen. I bedste fald - skal man være virkelig optimistisk - så kunne det begynde at lette, når vi kommer igennem det kinesiske nytår," vurderer Lars Jensen.

Men igen - meget afhænger af coronapandemien

"Det er jo coronapandemien, der er altbestemmende for det. Det er også derfor, at det er meget svært at sige noget fornuftigt om præcist, hvad der kommer til at ske med efterspørgslen i 2021."

"På et eller andet tidspunkt i 2021 vil der nok være mange forbrugere, der kommer til den overbevisning, at der er lys for enden af tunnelen og svinger en del af forbruget tilbage til services og væk fra varer. Spørgsmålet er hvor hurtigt sker det," siger Lars Jensen.