Feederrederi er på vej til at blive solgt

Det Mauritius-baserede feederrederi United Africa Feeder Line (UAFL) er på vej til at blive solgt, skriver Alphaliner.

Kilder i Hamborg fortæller til analysehuset, at de tyske ejere af feederrederiet er på vej til at sælge det til en Luxembourg-baseret investeringsfond for en ukendt pris.

UAFL er ejet af det tyske rederi Deutsche Afrika-Linien/John T. Essberger Group of Companies (DAL/JTE) med base i Hamborg. DAL/JTE har ejet UAFL siden 2011.

UAFL opererer en flåde af fem mindre container- og feederskibe, som især sejler på ruter fra Mellemøsten og Indien til Østafrika, Sydafrika og flere øer i Det Indiske Ocean.

