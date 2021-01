Containerrater mellem Kina og Europa er mere end tredoblet

Prisen på at få fragtet varer mellem Kina og Europa er mere end tredoblet i løbet af de seneste otte uger.

Det skriver Financial Times.

Omkostningerne ved at fragte en fyrrefodscontainer fra Asien til det nordlige Europa er steget fra 2000 dollar i november til mere end 9000 dollar ifølge speditører og importører, som Financial Times har talt med.

Det er containermangel og fortsat manglende forbrugerefterspørgsel relateret til coronapandemien, der har fået priserne til at nå det rekordhøje niveau.

Da speditører pludseligt måtte indstille hundredvis af sejladser i første halvår af 2020 på grund af coronanedlukninger, blev tusindvis af tomme containere efterladt i Europa og i USA. Da efterspørgslen på asiatiske varer pludselig steg i Vesten i andet halvår, steg konkurrencen mellem speditører for at få fat i de tomme containere. Dermed steg priserne markant.

"Vi er gået fra et enormt fald, til at vi er blevet kastet ind i historisk høje fragtmængder, og det er nu mere end terminalerne kan håndtere effektivt, siger John Butler," der er formand for World Shipping Council, til Financial Times.

