Maersk står over for finansiel lakmustest når containermarked stabiliserer sig

Maersk står over for en finansiel lakmustest, når det glohede containermarked stabiliserer sig, hvilket verdens største containerrederi forventer vil ske i løbet af 2021, skriver Børsen.

"Når vi har medvind pga. markedssituationen, skal vi også være i stand til at generere et godt cashflow, når markedssituationen normaliserer sig – hvilket vi forventer sker inden for relativt kort tid," siger Patrick Jany, finansdirektør i Maersk, til Børsen.

Maersk har - i lighed med konkurrenterne - siden sommeren nydt godt af rekordhøje fragtrater og lave brændstofpriser.

Patrick Jany mener dog samtidig, at Maersk begynder at at se belønningen af rederiets finansielle disciplin i de forgangne år, hvor Maersk har undladt at investere i nye skibe og samtidig reduceret sine omkostninger.

