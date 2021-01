Coronapandemien blev en stresstest af Maersks nye strategi og kundernes vurdering

Coronapandemien har udsat Maersk for en ufrivillig stresstest af rederiets nye strategi om at brede vingerne ud på landjorden og levere varer fra dør til dør i stedet for bare fra havn til havn.

Strategien fra verdens største containerrederi er bare få år gammel og har til formål at transformere Maersk til et integreret transport- og logistikselskab, hvilket blandt andet har ført til lukning af velkendte brands som Safmarine og Damco, som i dag er lagt ind under det gamle Maersk Line.