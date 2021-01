Optur i Maersk-aktie kan fortsætte frem til kinesisk nytår

Efter et flot aktieår i 2020 kan Maersk-aktien meget vel komme godt fra start i 2021 også.

Det er i hvert fald vurderingen fra Handelsbanken, som i en analyse peger på fortsat flotte fragtrater, en non-Ocean-forretning i fremdrift og udbytte af digitalisering som de primære årsager til, at aktien kan fortsætte opturen.

Tirsdag hævede Handelsbanken sit kursmål til 15.250 kr. fra 13.750 kr., mens anbefalingen "køb" blev fastholdt.

"For indeværende ser vi ingen hindringer for fragtrateudviklingen før det kinesiske nytår", skriver Handelsbanken.

Fragtrateindekset, Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der måler udviklingen i spotpriserne på containerfragt fra Shanghai til en række destinationer i verden, steg med knap 177 pct. i 2020, fremhæver Handelsbanken.

En udvikling, der altså ventes at fortsætte frem til det kinesiske nytår, som er i midten af februar.

Handelsbanken hæfter sig samtidig ved, at ledelsen i "nylige kommentarer" har bekræftet, at selskabet er ved høste frugterne af den styrkede indsats i non-Ocean-forretningen.

"Maersk er således stærkt på vej til at nå et punkt, hvor de for alvor vil få udbytte af deres digitaliseringsindsatser, skriver Handelsbanken.

Og fremtidsudsigterne for non-Ocean-delen er endnu ikke fuldt ud inddiskonteret i markedet, mener Handelsbanken.

Slår forventninger

I 2021 kan Maersk meget vel stå over for at slå markedets forventninger:

"Mens udviklingen i 4. kvartal 2020 formentlig vil skuffe en anelse relativt til konsensus’ forventninger, vurderer vi, at guidance for 2021 meget vel kan overgå konsensus indeværende forventninger med 15-20 pct.", lyder det.

I første kvartal vil Maersk høste frugterne af den solide volumen- og fragtrateudvikling. Mens andet kvartal 2021 vil nyde godt af et let sammenligningsgrundlag, lyder det fra Handelsbanken.

"Som følge heraf venter vi, at Mærsk kan præstere en ROIC (afkast på investeret kapital) på 11,3 pct. i 2021. Til sammenligning endte ROIC på 7,6 pct. i 2020. Dette vil i givet fald være markant højere end det historisk gennemsnitlige niveau for ROIC", skriver Handelsbanken.

Baseret på data for de globale containervolumener i november sænker Handelsbanken dog sine forventninger til driftsindtjeningen (ebitda) for fjerde kvartal 2020 med 4 pct.

"Vi hæver dog vores forventninger til driftsindtjeningen for 2021 med 14 pct. som følge af de fortsat stigende fragtrater. Derudover antager vi nu en gennemsnitlig ROIC på 7,5 pct. på længere sigt."

Handelsbanken fremhæver dog, at selvom udsigterne frem mod det kinesiske nytår er gode, vil der formentlig ske et skifte derefter.

"Fragtraterne vil falde efter det kinesiske nytår i februar. Dette er dog medregnet i vores modelprognoser. Disciplinen i markedet bør holde hånden under aktiekurserne", skriver Handelsbanken.

Containerrater rundede hæsblæsende 2020 af med ny optur

Maersks aktiekurs har igen ramt fortidens storhedstid

Maersk fordobler sit overskud i tredje kvartal