Slutspurt i 2020 sender ordrebog på containerskibe over 10 pct.

En slutspurt i 2020, hvor flere store containerrederier lagde ordre på nye skibe, har sendt den globale ordrebog op på over 10 pct. Det skriver Alphaliner.

Ordrebogen har eller været negativ i de seneste år, men med ordrer på nye skibe fra blandt andre Hapag-Lloyd og MSC, er bøtten vendt. Samlet set har containerrederierne nu bestillinger på nye skibe på 2,4 mio. teu. Den globale flåde er lige nu på 23,9 mio. teu.

Alene de sidste tre måneder af 2020 gør kvartalet til det med flest ordrer i fem år.

Kendetegnende for ordrerne i 2020 var, at de primært var på de helt store containerskibe samt de mindre, regionale skibe på under 3500 teu.

Alphaliner forudser dog, at 2021 bliver året, hvor containerrederierne begynder at udskifte skibene i den aldrede flåde i mellemklassen, 4000 til 7000 teu.

Endnu en ordre på store containerskibe er landet hos værfterne

Få investeringer har efterladt aldrende flåde af små- og mellemstore containerskibe