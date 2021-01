"Det er tid til at tage kontrol over ens globale forsyningskæde"

"Det var et elendigt år for afskibere," siger Bjørn Vang Jensen, der forklarer, hvordan afskiberne fik noget nær ingenting ud af det historiske boom i containermarkedet i 2020.

For få skibe i 2020 og en dramatisk mangel på containere i et brandvarmt marked som en følge af en uhørt efterspørgsel, førte til aflyste bookinger og tårnhøje fragtrater. Rederierne er ovenud tilfredse med, hvordan 2020 spændte af, et år hvor afskibere nemt kunne ende med at skulle slippe 5000 dollar for at sende en fyrrefodscontainer fra Asien til USA - hvis de da var så heldige overhovedet at få plads ombord på et skib. Sådan var situationen også på andre af de store markeder.