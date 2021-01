Afskibere og speditører opfordrer EU til at skride ind over for glohedt containermarked

Europæiske afskibere og speditører opfordrer EU-Kommissionen til at skride ind for containerrederierne efter de seneste mange måneders overophedede marked. De mener, at rederiernes ageren skader især de mindre afskibere. Kritikken er tidligere blevet afvist af rederierne.