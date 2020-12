Toft om farvel til Maersk: Jeg følte mig klar til at prøve noget nyt

Med sin afsked med Maersk var Søren Toft klar til nye udfordringer udenfor den danske koncern, som han i 25 år var en del af.

Det fortæller Søren Toft i et interview med Børsen om skiftet til det familieejede MSC, hvor han netop er startet som ny topchef.

"Maersk er en fantastisk virksomhed, der har givet mig fantastiske muligheder og lært mig uhyre meget. Det er jeg taknemmelig for, men jeg følte mig også klar til at prøve noget nyt – til at udvikle mig selv yderligere som menneske og leder," siger Søren Toft til Børsen om skiftet.

Toft løfter også noget af sløret for samtalerne med Aponte-familien om skiftet, som ifølge ham handlede meget om "firmaets kultur, ejerfamiliens værdier og den fremtidige rejse og vision".

Toft har det seneste år været på et garden leave, siden han i november sidste år toppede som Maersks driftsdirektør (COO).

15. november sidste år kunne ShippingWatch berette, at Toft var på vej til Maersks største konkurrent, hvilket blev bekræftet ugen efter. Efter 385 dages ventetid startede Søren Toft i starten af december.

Søren Toft er sammen med familie flyttet til Geneve, hvor italiensk-ejede MSC har sit hovedkontor.

