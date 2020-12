Koreanske containerrederier går sammen i regional alliance

Sydkorea forsøger endnu en gang at få landets containerrederier, der opererer regionalt i det sydøstlige Asien, til at lægge aktiviteterne sammen. Bag initiativet står landets ministerium for hav- og fiskeriaktiviteter, MOP (Ministry of Ocean and Fisheries), og indtil videre har fem af rederierne støttet op om ideen.

Der er tale om HMM, SM Line, Sinokor Merchant Marine, Pan Ocean og Heung A Line, som har underskrevet en "basisaftale" om at skabe den såkaldte K-alliance, som selskabet kommer til at hedde foreløbigt.