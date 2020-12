Maersk udpeges som en vinder af ny asiatisk frihandelsaftale

Især to containerrederier står til at høste frugterne af den nye store frihandlesaftale, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), som blev indgået sidste måned.

Handelsaftalen, der dækker en volumen, som er større end både EU og amerikanske Nafta, er bakket op af ti Aseab-lande samt Kina, Sydkorea, Japan, Australien og New Zealand og rummer derfor et enormt potentiale. I alt er der tale om 30 pct. af verdenshandlen, der ligger her, påpeger Alphaliner, som har analyseret på, hvilke rederier, der har de bedste kort på hånden, når det gælder handlen inden for Asien og Stillehavet.