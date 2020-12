Hapag-Lloyd bestiller seks ultrastore containerskibe

Det tyske containerredei Hapag-Lloyd har nu gennemført, hvad der har ligget i kortene det meste af 2020, og som alene blev udskudt, da der opstod usikkerhed om verdensøkonomien og containermarkedet i foråret.

Rederiet bestiller seks af de allerstørste containerskibe med plads til mindst 23.500 teu hos det koreanske storværft DSME, oplyser Hapag-Lloyd i en pressemeddelelse onsdag.

Skibene bliver såkaldte LNG dual fuel, hvilket gør dem i stand til at sejle på gas. De skal leveres i april 2023 og udgør en investering for rederiet på omkring en milliard dollars.

I en kommentar fra CEO Rolf Haben Jansen til ordren lyder det:

“Med investeringen i seks ultrastore containerskibe vil vi ikke blot være i stand til at reducere omkostningerne per slot og vores konkurrencefordel på Europe-Fjernøsten, men vi tager også et stort skridt fremad i moiderniseringen af vores flåde. Herudover vil vi reducere vores klimapåvirkning."



