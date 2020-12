Maersk og Novo Nordisk går nu sammen i en flerårig aftale, hvor det danske rederi skal stå for en stor bid af Novos fragt af insulin.

Aftalen starter i april 2021 og løber tre år frem, skriver Maersk i en meddelelse torsdag. Fragten med insulin kommer til at foregå via reefer-containere både til søs og via landbaseret logistik.