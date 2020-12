Overophedet containermarked får CMA CGM til at indsætte flere skibe

Det franske containerrederi CMA CGM vil skrue op for sin kapacitet på Asien og Europa, der lige nu er ramt af skyhøje rater og "en uset efterspørgsel."

Det sker efter, at CMA i sidste uge meldte, at rederiet lukkede for bookinger på containerfragt fra Asien til Europa frem til slutningen af december på grund af den ekstreme situation på containermarkedet. Ligeledes har også Maersk og ONE meddelt, at de lige nu må sige nej til forespørgsler på bookinger fra Asien som en konsekvens af markedssituationen.