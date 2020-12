Maersk og ONE må afvise bookinger i Asien på grund af overophedet marked

CMA CGM er ikke alene om at sige nej til transport af containere i Asien. Maersk og ONE er også nødt til at begrænse adgangen til skibene frem mod nytår, fortæller rederierne til ShippingWatch. Speditøren DHL betegner situationen som meget presset.