Shereen Zarkani med en næsten tyve års lang erfaring fra A. P. Møller-Maersk bliver ny chef for ventureselskabet Maersk Growth.

Hun afløser Sune Stilling som Head of Growth Sune Stilling. Zarkani har været i A.P. Møller-Maersk siden 2001 og senest som VP, Head of Sales and Marketing Engagement and Innovation.