Ris kan blive en del af fremtidens brændstofmix hos Maersk, som vil være CO2-neutral i 2050, skriver Børsen.

Maersk har i længere tid undersøgt, hvorvidt plantematerialet lignin fra nåletræer og halm kan bruges i en skibsmotor, hvis det bliver blandet op med alkohol som metanol eller ætanol.

"Hvis man kan lave det til grøn energi i stedet for, løser man et stort forureningsproblem og giver de fattigste mennesker en øget indkomst ved at skabe et marked for et produkt, der i dag ikke har værdi. Og man kan lave miljøvenligt brændstof, der erstatter fossile brændstoffer til f.eks. skibsfarten," siger Jacob Sterling, der er chef for den tekniske innovation i Maersk, til Børsen.

En af de store udfordringer er dog at få samlet risresterne sammen og leveret til anlæg, der kan udnytte energien, og derfor vil Maersk formentlig også begynde med andre biomasser.

